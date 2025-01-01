Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Goldkehlchen
23 Min.Ab 12
Den Schlagersänger Gunther Gold trafen tödliche Messerstiche mitten ins Herz. Ermittlungen im Umfeld des Opfers enttarnen eine Unmenge an Verdächtigen. Ob Bandmitglieder, Manager oder Familienangehörige: Alle hatten mindestens ein Motiv...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
