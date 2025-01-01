Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod in der Manege

SAT.1Staffel 2Folge 6
Folge 6: Tod in der Manege

23 Min.Ab 12

Gestern umjubelt - heute tot. Der Dompteur Rolf Gossard wird erwürgt im Zirkus Althoff gefunden. Einzige Zeugen für den Mord: zwei Tiger. Die Kommissare tauchen ein in ein Leben voller Stars und Glamour und stellen fest, dass Zirkusluft nicht nur schön, sondern auch tödlich sein kann...

