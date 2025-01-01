Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 5
23 Min.Ab 12

Blutbad am Stadtrand - brutal erschlagen wird die 26-jährige Lisa Hoffmann in einem Gebüsch am Stadtrand gefunden. Wer wollte die junge Frau für immer zum Schweigen bringen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein mörderisches Geheimnis...

