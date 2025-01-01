Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Blutiger Verrat
23 Min.Ab 12
Der 23-jährige Adnan Ötztürk wird zusammengeschlagen in einem Park gefunden. In seinem Hosenbund: eine gestohlene Bundeswehrwaffe. Wer ist für die Bluttat verantwortlich? Sah der junge Türke den Anschlag voraus und wollte sich mit der Waffe schützen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1