Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Der Rachemörder
23 Min.Ab 12
Auf einem Parkplatz am Waldrand wird der 42-jährige Familienvater Alexander Hauk erschossen aufgefunden. Warum wurde der Kioskbesitzer so jäh aus seinem Leben gerissen? Musste er seiner dunklen Vergangenheit Tribut zollen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1