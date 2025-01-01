Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Mörderische Begierde
23 Min.Ab 12
Der 32-jährige Steffen Kohlund wurde mit einer Torte vergiftet. Seine beste Freundin Sandra, die ebenfalls von dem Kuchen gegessen hatte, konnte in letzter Sekunde gerettet werden. Wem von beiden galt der Mordanschlag? Oder sollten gleich zwei Menschen getötet werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1