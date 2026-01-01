Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zerplatzte Träume

SAT.1Staffel 2Folge 18
Folge 18: Zerplatzte Träume

23 Min.Ab 12

Tödliche Fracht: In einem Pkw wird die Leiche eines unbekannten jungen Mannes gefunden - vor seinem Tod wurde er misshandelt. Der Besitzer des Wagens weist jede Schuld von sich. Doch wie kommt die Leiche unbemerkt in seinen Kofferraum?

