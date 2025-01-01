Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rastplatz der Lust

SAT.1Staffel 2Folge 36
Folge 36: Rastplatz der Lust

23 Min.Ab 12

Vergewaltigt, erstickt und wie Abfall entsorgt wird die 30-jährige Nicole Färber auf einem Rastplatz gefunden. Zwei Müllmänner entdeckten den Körper mit einer Plastiktüte über dem Kopf zwischen Kondomen und Bierflaschen. Welche Horrorqualen musste die junge Frau durchleben, bevor sie den Tod fand?

