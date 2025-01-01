Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Die Amokfahrt
23 Min.Ab 12
Tot gequetscht zwischen Auto und Garage - Manfred Fender musste den Weg zum Kiosk mit seinem Leben bezahlen. Steckt wirklich nur ein missglückter Autodiebstahl dahinter oder wurde die mörderische Tat von langer Hand geplant?
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1