Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Tod im Atelier
23 Min.Ab 12
Erik Schneider wird tot in seinem Atelier aufgefunden. Mord oder missglückte Sexspiele? Die Kommissare ermitteln in der Vergangenheit des angesehen Fotografen und enthüllen Unfassbares.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
