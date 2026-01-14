Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Folge 10: Pickelalarm

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Norman ist geknickt, als am Vorabend seiner großen Schulrede ein Pickel auf seinem Kinn wächst. Dabei weiß er gar nicht, wie gut er's hat. Denn Fräulein Kabumm hat eine Paste entwickelt, die weltweit den Ausbruch extremer Pickel auslöst.

