Norman Normal
Folge 3: Der Ring des Bösen
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Nach Normans vernichtender Niederlage auf dem Basketballfeld bricht er zusammen mit seinem Vater zu einem Campingtrip ins Blaue auf. Sie hätten sich keinen unpassenderen Zeitpunkt aussuchen können: Die reichste Frau der Welt langweilt sich und beginnt ihre Vernichtungstour.
