Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Folge 7: Norman for President!

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist an der Zeit den neuen Präsidenten des Schülerparlamentes zu wählen. Und wer könnte den normalen Schüler besser repräsentieren als Norman Stone? Das Rennen um das Amt mit Slick und dem Klassenbesten Franklin hat begonnen! Währenddessen hat Fräulein Kabumm ihren Spaß an Erdbeben wiederentdeckt.

