Norman Normal
Folge 11: Spione unter sich
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Ein Unbekannter entführt die Haustiere der Stadt. Alle Indizien deuten auf Normans gestrengen Lehrer Dr. Pratt, der gerade in das Nachbarshaus gezogen ist. Als sich Norman das Bein bricht, liegt nichts näher als sich mit dem Fernglas bewaffnet auf die Lauer zu legen. Er spioniert den Verdächtigen aus.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0