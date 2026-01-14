Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Spione unter sich

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Ein Unbekannter entführt die Haustiere der Stadt. Alle Indizien deuten auf Normans gestrengen Lehrer Dr. Pratt, der gerade in das Nachbarshaus gezogen ist. Als sich Norman das Bein bricht, liegt nichts näher als sich mit dem Fernglas bewaffnet auf die Lauer zu legen. Er spioniert den Verdächtigen aus.

Studio 100 International
