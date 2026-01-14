Norman Normal
Folge 19: Gedächtnisschwund
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Durch die Gedächtnisschwund-Strahlen der Strahlemanns hat die Powerfamilie ihr Erinnerungsvermögen verloren. Doch bevor sie irgendetwas gegen die Gedächtnisschwund-Epidemie, die den ganzen Planeten zu überrollen droht, unternehmen kann, muß Norman sie überzeugen, daß sie Superhelden sind. Kein leichtes Unterfangen!
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0