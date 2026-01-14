Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Toby und Mildred Strahlemann sind das netteste Ehepaar der Welt. Allerdings so nett, dass sie eine wirkliche Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Angewidert davon, dass sich die Farbe Grün mit allen anderen beißt, fühlen sie sich berufen, den Farbton komplett auszulöschen.

