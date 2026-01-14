Norman Normal
Folge 4: Angriff der Superkäfer
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Toby und Mildred Strahlemann sind das netteste Ehepaar der Welt. Allerdings so nett, dass sie eine wirkliche Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Angewidert davon, dass sich die Farbe Grün mit allen anderen beißt, fühlen sie sich berufen, den Farbton komplett auszulöschen.
Norman Normal
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0