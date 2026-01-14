Zum Inhalt springenBarrierefrei
Norman Normal

Akte N

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Akte N

Norman Normal

Folge 16: Akte N

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Norman und seine Freunde drehen ihren ersten Science-Fiction-Film. Sie wissen allerdings nicht, dass Zehnmalklug einen Vertrag mit echten Aliens abgeschlossen hat. Er ist bereit, den Filmemachern zu helfen, wenn für ihn ein Posten als Kulturchef herausspringt. Die Powerfamilie greift ein.

