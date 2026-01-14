Die Nacht der GartenzwergeJetzt kostenlos streamen
Norman Normal
Folge 9: Die Nacht der Gartenzwerge
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Norman ist gefangen in einer merkwürdigen Dreiecksbeziehung. Die neue schwedische Schülerin Anna hat sich in ihn verknallt. Slick wiederum ist in Anna verknallt. Norman geht dieses Problem auf seine typisch unkonventionelle Art an: Slick muss so normal wie Norman werden.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0