Norman Normal

Die Nacht der Gartenzwerge

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Die Nacht der Gartenzwerge

Die Nacht der GartenzwergeJetzt kostenlos streamen

Norman Normal

Folge 9: Die Nacht der Gartenzwerge

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Norman ist gefangen in einer merkwürdigen Dreiecksbeziehung. Die neue schwedische Schülerin Anna hat sich in ihn verknallt. Slick wiederum ist in Anna verknallt. Norman geht dieses Problem auf seine typisch unkonventionelle Art an: Slick muss so normal wie Norman werden.

Norman Normal
Studio 100 International
Norman Normal

Norman Normal

