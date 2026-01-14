Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Norman Normal

Der Knüller

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Der Knüller

Der KnüllerJetzt kostenlos streamen

Norman Normal

Folge 26: Der Knüller

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Das mußte ja passieren. Dr. Taff, Fräulein Kabumm, Zehnmalklug und die Strahlemanns haben sich zusammengetan. Ihre Mission ist natürlich, die Powerfamilie zu zerstören. Das könnte der exklusive Aufmacher für Normans und Martins neue Schülerzeitung und damit der Garant zum Erfolg zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Norman Normal
Studio 100 International
Norman Normal

Norman Normal

Alle 1 Staffeln und Folgen