Violetter Urin, Alarmstufe RotJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 27.05.2026: Violetter Urin, Alarmstufe Rot
22 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Eine Patientin bricht mit merkwürdigen Symptomen zusammen und schwebt kurz darauf in Lebensgefahr. Die Retter müssen schnell herausfinden, woran sie leidet. Und das ist aufgrund ihrer selten vorkommenden Erkrankung gar nicht so einfach - bis ausgerechnet eine KI helfen kann.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1