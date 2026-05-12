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NOTRUF

Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod

SAT.1Folge vom 12.05.2026
Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod

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NOTRUF

Folge vom 12.05.2026: Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod

23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod: Eine Frau ist in einer Sauna bewusstlos und zeigt Anzeichen einer lebensgefährlichen Überhitzung - ihre Körpertemperatur beträgt 42 °C! Für die Rettungskräfte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

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