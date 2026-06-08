Tänzerin kämpft nach Sturz um LuftJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 08.06.2026: Tänzerin kämpft nach Sturz um Luft
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Philipp Stehling und Thomas Schmidt geraten heute in einen dramatischen Einsatz, als eine junge Tänzerin nach einem Probensturz erst einen vermeintlichen Schock erleidet - und sich im RTW ein lebensbedrohlicher Spannungspneumothorax entwickelt.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1