Massive Blutung aus dem MundJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 09.06.2026: Massive Blutung aus dem Mund
23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen endet für einen 40-jährigen Mann in einem Kampf ums Überleben. Was zunächst wie harmloses Verschlucken aussieht, wird für Notfallsanitäterin Anika Schreiber zur größten Herausforderung ihrer Karriere.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1