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NOTRUF

Kollaps beim Lippenaufspritzen

SAT.1Folge vom 22.05.2026
Kollaps beim Lippenaufspritzen

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NOTRUF

Folge vom 22.05.2026: Kollaps beim Lippenaufspritzen

23 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Eine Influencerin lässt sich in einem Home-Beauty-Studio die Lippen aufspritzen. Was als Schönheitsbehandlung beginnt, wird zum medizinischen Albtraum: Eine allergische Reaktion ist dabei erst der Anfang. Die Retter Thomas Schmidt und Philipp Stehling stehen vor einem Rätsel und müssen sich ständig für eine mögliche Reanimation bereithalten.

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