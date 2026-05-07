NOTRUF
Folge vom 07.05.2026: Sekunden voller Wahnsinn
23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Ein Mann liegt schwer verletzt auf der Straße - zunächst scheint alles auf einen Fahrradunfall hinzudeuten. Doch dann offenbart seine Frau die schockierende Wahrheit. Für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Ein Rentner streitet alle Symptome ab, die seine Frau beschreibt. Was wie ein Schlaganfall-Vorbote aussieht, eskaliert dramatisch im Rettungswagen. Erst ein entscheidender Hinweis der Ehefrau bringt Licht ins Dunkel.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1