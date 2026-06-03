Plötzliche KieferschmerzattackeJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 03.06.2026: Plötzliche Kieferschmerzattacke
23 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Christine genießt mit ihrer Tochter das Frühstück beim Bäcker, als sie plötzlich über Schmerzen im Kiefer klagt. Die Rettungskräfte erkennen sofort, dass mehr dahintersteckt - und werden Zeugen eines dramatischen Kampfes um Leben und Tod.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1