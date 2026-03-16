NOTRUF
Folge vom 16.03.2026: Arterie trifft Asphalt
24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Ein 40-jähriger Mann fällt bei einem Fahrradsturz mit dem Kopf auf eine spitze Kante. Das Team um Notfallsanitäterin Franziska Wege hat nicht nur eine spritzende Blutung zu stoppen. - Als Janina Bach bei Gartenarbeiten mit ihrem Vater Wolfgang plötzlich dessen Brustschmerzen bemerkt, wählt sie sofort den Notruf. Das Rettungsteam erkennt vor Ort im EKG einen akuten Herzinfarkt und muss schnell handeln, denn ab jetzt zählt jede Sekunde.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1