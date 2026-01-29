OHA! Das will ich wissen: EishockeyJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 12: OHA! Das will ich wissen: Eishockey
16 Min.Folge vom 29.01.2026
Eishockey ist ein super schneller Sport. Der Puck flitzt in rasendem Tempo über das Eis. Wie ist es möglich, Puck und alle Spielerinnen oder Spieler im Blick zu behalten? Und dabei auch noch Tore zu schießen? Um das rauszufinden, besucht Esther Rafael. Der junge Kärntner ist Spieler beim KAC, einer der erfolgreichsten Eishockeymannschaften in Österreich. Was muss Rafael trainieren und wie sieht sein Alltag aus - zwischen Schule und Eishalle? Und schafft es Esther vielleicht sogar, am Eis von ihm zu lernen? Das und mehr in Folge 12 von OHA! - Eishockey. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
OHA!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0