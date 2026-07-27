Ein Schuss, ein Treffer - Der Mann, der Dressrosa retten wird!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 27.07.2026: Ein Schuss, ein Treffer - Der Mann, der Dressrosa retten wird!
24 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Ruffy und Law sind endlich am Königspalast angekommen. Der Strohhut will sofort De Flamingo stellen, doch Law weiß, dass der Samurai ohne einen Plan kaum zu besiegen ist. Ihre hitzige Diskussion bleibt nicht unbemerkt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation