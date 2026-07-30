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One Piece

Die Weltaristokraten - Deffis stürmische Vergangenheit!

ProSieben MAXXFolge vom 30.07.2026
Die Weltaristokraten - Deffis stürmische Vergangenheit!

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One Piece

Folge vom 30.07.2026: Die Weltaristokraten - Deffis stürmische Vergangenheit!

24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

De Flamingos Familie gehörte einst zu den Weltaristokraten, doch sein Vater verfolgte eine andere Ideologie. Entsetzt über dessen Weltanschauung verstieß die herrschende Gesellschaft die Abtrünnigen. Ein Schicksalsschlag, mit dem sich der junge De Flamingo nicht abfinden wollte.

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