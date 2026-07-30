Die Weltaristokraten - Deffis stürmische Vergangenheit!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 30.07.2026: Die Weltaristokraten - Deffis stürmische Vergangenheit!
24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
De Flamingos Familie gehörte einst zu den Weltaristokraten, doch sein Vater verfolgte eine andere Ideologie. Entsetzt über dessen Weltanschauung verstieß die herrschende Gesellschaft die Abtrünnigen. Ein Schicksalsschlag, mit dem sich der junge De Flamingo nicht abfinden wollte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation