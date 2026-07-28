Eine adelige Familie - De Flamingos wahre IdentitätJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 28.07.2026: Eine adelige Familie - De Flamingos wahre Identität
24 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Ruffy hat nicht nur mit De Flamingo alle Hände voll zu tun, auch dessen Klone machen ihm schwer zu schaffen. Law nimmt es derweil mit Trébol auf. Dem können Schwerter nichts anhaben, doch Laws Technik hindert ihn an seiner Regeneration ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
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