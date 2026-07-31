Der Moment der Entscheidung! - Corazons AbschiedJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 31.07.2026: Der Moment der Entscheidung! - Corazons Abschied
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Unter Einsatz seines Lebens konnte Corazon die Operationsfrucht für Law stehlen. Mit seinem Wagemut durchkreuzte er jedoch die Pläne seines Bruders und musste das teuer bezahlen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation