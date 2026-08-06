Hommage an die Gum-Gum Pistole - Bartolomeo schlägt zurück!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.08.2026: Hommage an die Gum-Gum Pistole - Bartolomeo schlägt zurück!
24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Hakuba hat es auf Nico Robin abgesehen. Cavendish versucht mit allen Mitteln, seine gespaltene Persönlichkeit zu kontrollieren und aufzuhalten, jedoch mit wenig Erfolg. Derweil stellt sich Bartolomeo Gladius in den Weg. Inspiriert von Ruffys Gum-Gum-Pistole, holt er zu einem fatalen Angriff aus ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation