Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen DellingerJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.08.2026: Sturm gegen Sturmflut! - Hakuba gegen Dellinger
24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Während Gladius mit seinen Teufelskräften beginnt, Teile von Dress Rosa in die Luft zu sprengen, legt sich Cavendish mit Bartolomeo an. Als sich dem Trubel auch noch Dellinger anschließt, wird es eng für die Widerstandskämpfer. Doch dann übernimmt Cavendishs zweite Persönlichkeit Hakuba ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation