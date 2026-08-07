Die heilende Prinzessin - Rettet Mansherry!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 07.08.2026: Die heilende Prinzessin - Rettet Mansherry!
24 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Viola und die Zwerge dringen ins Schloss ein, um Prinzessin Mansherry zu befreien. Diese wird von Jola im Verteidigungsturm bewacht und gezwungen, mit ihren Teufelskräften De Flamingos verletzte Kommandanten zu heilen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation