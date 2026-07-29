Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der Operationsfrucht

ProSieben MAXXFolge vom 29.07.2026
Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der Operationsfrucht

Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der OperationsfruchtJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 29.07.2026: Die ultimative Kraft! - Das Geheimnis der Operationsfrucht

24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

De Flamingo gibt der Strohhutbande das Ausmaß seiner Kraft zu verstehen. Von den Weltaristokraten verstoßen, will er sich an der ganzen Welt rächen - auch mit Hilfe von Laws Teufelskräften. Die ermöglichen ihrem Träger nämlich eine nahezu göttliche Fähigkeit.

Alle verfügbaren Folgen