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One Piece

Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen Stadt

ProSieben MAXXFolge vom 29.07.2026
Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen Stadt

Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen StadtJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 29.07.2026: Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen Stadt

24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Frevance, die Weiße Stadt, war einst ein paradiesischer Ort, der durch sein hohes Vorkommen an Bleiweiß in grenzenloser Pracht florierte. Doch das Blei barg eine weitere Eigenschaft, von der zwar die Bevölkerung nichts wusste, die Weltaristokratie aber sehr wohl ...

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