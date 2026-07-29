Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen StadtJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 29.07.2026: Traurige Erinnerungen - Law, der Junge aus der Weissen Stadt
24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Frevance, die Weiße Stadt, war einst ein paradiesischer Ort, der durch sein hohes Vorkommen an Bleiweiß in grenzenloser Pracht florierte. Doch das Blei barg eine weitere Eigenschaft, von der zwar die Bevölkerung nichts wusste, die Weltaristokratie aber sehr wohl ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
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