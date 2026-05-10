Operation Autsch!: Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 1: Operation Autsch!: Folge 1
25 Min.Folge vom 10.05.2026
Dr. Chris und Dr. Xand haben einiges vor. Zuerst treffen sie Didi, der sich eine Schraube ziemlich fest in die Nase gesteckt hat. Die Ärzt*innen im Krankenhaus haben alle Hände voll zu tun, die lästige Schraube wieder zu entfernen. Im Labor schauen sich die beiden an, wieviel Zahnbelag entsteht, wenn man sich zwei Tage nicht die Zähne putzt und welche Schäden das verursachen kann. Außerdem will Dr. Chris wissen, ob man aus Urin Energie gewinnen kann. Bildquelle: ORF/Serious Kids/
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