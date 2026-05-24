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Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 4

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 24.05.2026
Operation Autsch!: Folge 4

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Operation Autsch!

Folge 4: Operation Autsch!: Folge 4

25 Min.Folge vom 24.05.2026

Dr. Xand und Dr. Chris beschäftigen sich diesmal mit dem menschlichen Ohr und erklären, weshalb Ohrenschmalz nicht ekelig, sondern sogar sehr nützlich ist. Beim Besuch in der Klinik begleiten sie außerdem Lauren, die versehentlich ihre Haarspange verschluckt hat. Wird der behandelnde Arzt mithilfe seines Metalldetektors feststellen können, wo genau in Laurens Körper ihre Haarspange nun ist? Bildquelle: ORF/Serious Kids/

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