Operation Autsch!: Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 8: Operation Autsch!: Folge 8
25 Min.Folge vom 07.06.2026
Der Nachwuchsboxer Sam ist mit Bauchkrämpfen im Spital. Der behandelnde Arzt findet heraus, dass diese jedoch nicht vom Kampfsport, sondern von einer anderen Ursache herrühren. Außerdem untersuchen Dr. Chris und Dr. Xand, was im Körper beim Niesen passiert und welche Auswirkungen extreme Temperaturen auf den Menschen haben. Bildquelle: ORF/Serious Kids/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Operation Autsch!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids