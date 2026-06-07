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Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 8

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 07.06.2026
Operation Autsch!: Folge 8

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Operation Autsch!

Folge 8: Operation Autsch!: Folge 8

25 Min.Folge vom 07.06.2026

Der Nachwuchsboxer Sam ist mit Bauchkrämpfen im Spital. Der behandelnde Arzt findet heraus, dass diese jedoch nicht vom Kampfsport, sondern von einer anderen Ursache herrühren. Außerdem untersuchen Dr. Chris und Dr. Xand, was im Körper beim Niesen passiert und welche Auswirkungen extreme Temperaturen auf den Menschen haben. Bildquelle: ORF/Serious Kids/

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