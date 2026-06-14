Operation Autsch!: Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 9: Operation Autsch!: Folge 9
24 Min.Folge vom 14.06.2026
Die kleine Alice hat sich bei Spielen einen bösen Schnitt an der Nase zugezogen, während sie behandelt wird, schauen sich Dr. Chris und Dr. Xand an, wie unser Darm funktioniert und wieviel Energie in einem Furz steckt. Außerdem sind die beiden mit ihrer mobilen Klinik unterwegs und beantworten die medizinischen Fragen von kleinen Patienten in einem Vergnügungspark. Bildquelle: ORF/Serious Kids
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