Operation Autsch!: Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 2: Operation Autsch!: Folge 2
25 Min.Folge vom 14.05.2026
Dr. Chris und Dr. Xand besuchen den zwölfjährigen Henry in der Notaufnahme. Er ist beim Mountainbiking schwer gestürzt und klagt nun über Rückenschmerzen. Wird das Team im Krankenhaus dem Burschen helfen können? Außerdem werfen die Zwillingsärzte einen Blick auf einen zwar ekligen, aber manchmal wichtigen Prozess des menschlichen Körpers: das Erbrechen! Bildquelle: ORF/Serious Kids/
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