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Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 2

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 14.05.2026
Operation Autsch!: Folge 2

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Operation Autsch!

Folge 2: Operation Autsch!: Folge 2

25 Min.Folge vom 14.05.2026

Dr. Chris und Dr. Xand besuchen den zwölfjährigen Henry in der Notaufnahme. Er ist beim Mountainbiking schwer gestürzt und klagt nun über Rückenschmerzen. Wird das Team im Krankenhaus dem Burschen helfen können? Außerdem werfen die Zwillingsärzte einen Blick auf einen zwar ekligen, aber manchmal wichtigen Prozess des menschlichen Körpers: das Erbrechen! Bildquelle: ORF/Serious Kids/

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