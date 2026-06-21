Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 10

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 21.06.2026
Operation Autsch!: Folge 10

Operation Autsch!: Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Operation Autsch!

Folge 10: Operation Autsch!: Folge 10

25 Min.Folge vom 21.06.2026

Der siebenjährige Logan hat eine dick geschwollene Hamsterbacke. Im Krankenhaus will das Team herausfinden, was die schmerzhafte Schwellung verursacht. Außerdem widmen sich Dr. Xand und Dr. Chris heute einem der wichtigsten Organe des Menschen: dem Herzen! Bildquelle: ORF/Serious Kids/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Operation Autsch!
ORF Kids
Operation Autsch!

Operation Autsch!

Alle 1 Staffeln und Folgen