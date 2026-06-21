Operation Autsch!: Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 10: Operation Autsch!: Folge 10
25 Min.Folge vom 21.06.2026
Der siebenjährige Logan hat eine dick geschwollene Hamsterbacke. Im Krankenhaus will das Team herausfinden, was die schmerzhafte Schwellung verursacht. Außerdem widmen sich Dr. Xand und Dr. Chris heute einem der wichtigsten Organe des Menschen: dem Herzen! Bildquelle: ORF/Serious Kids/
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