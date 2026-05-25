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Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 5

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 25.05.2026
Operation Autsch!: Folge 5

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Operation Autsch!

Folge 5: Operation Autsch!: Folge 5

25 Min.Folge vom 25.05.2026

Dr. Chris und Dr. Xand treffen auf Max, dessen Oberlippe plötzlich angeschwollen ist. Die Ärztin im Krankenhaus muss nun überprüfen, ob es sich dabei um eine allergische Reaktion handelt. Außerdem sind die Zwillingsärzte in Manchester und an der Küste unterwegs, um zu überprüfen ob man anhand des Nasenschleims erkennen kann, ob Menschen in der Stadt oder am Meer leben. Doch dafür müssen sie erst einmal Proben sammeln! Bildquelle: ORF/Serious Kids/

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