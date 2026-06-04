Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Operation Autsch!

Operation Autsch!: Folge 7

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 04.06.2026
Operation Autsch!: Folge 7

Operation Autsch!: Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Operation Autsch!

Folge 7: Operation Autsch!: Folge 7

25 Min.Folge vom 04.06.2026

Das "Operation Autsch!"-Team begleitet dieses Mal den kleinen Max, der beim Spielen hingefallen ist und sich eine Verletzung auf der Wange geholt hat. Außerdem stellen Dr. Xand und Dr. Chris eine ganz besondere Hündin vor. Daisy kann nur anhand der Atemluft eines Menschen erschnüffeln, ob dieser krank ist! Bildquelle: ORF/Serious Kids/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Operation Autsch!
ORF Kids
Operation Autsch!

Operation Autsch!

Alle 1 Staffeln und Folgen