Operation Autsch!: Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 7: Operation Autsch!: Folge 7
25 Min.Folge vom 04.06.2026
Das "Operation Autsch!"-Team begleitet dieses Mal den kleinen Max, der beim Spielen hingefallen ist und sich eine Verletzung auf der Wange geholt hat. Außerdem stellen Dr. Xand und Dr. Chris eine ganz besondere Hündin vor. Daisy kann nur anhand der Atemluft eines Menschen erschnüffeln, ob dieser krank ist! Bildquelle: ORF/Serious Kids/
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