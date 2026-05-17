Operation Autsch!: Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Operation Autsch!
Folge 3: Operation Autsch!: Folge 3
25 Min.Folge vom 17.05.2026
Dr. Chris und Dr. Xand besuchen den achtjährigen Mason im Spital. Nach einem Trampolinunfall muss der behandelnde Arzt untersuchen, ob sein Knöchel gebrochen ist. Außerdem stellen die Zwillinge dem Publikum den Weltmeister im Grimassen-Schneiden vor und Dr. Xand will untersuchen, wie sich sein Gehirn verhält, wenn er sich in einem stockdunklen, schalltoten Raum einschließen lässt. Bildquelle: ORF/Serious Kids/
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