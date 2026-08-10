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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Geheimnisvolle Lieferung

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 12vom 10.08.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Geheimnisvolle Lieferung

20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick ist begeistert von einem Diadem, das einst der Frau des ehemaligen William McKinley gehörte.

Weitere Folgen in Staffel 13

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