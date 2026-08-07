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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Gehaltserhöhung

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 6vom 07.08.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: Gehaltserhöhung

20 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten ein Schwert, das einem Freimaurer gehört haben soll.

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