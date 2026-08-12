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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

April, April

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 17vom 12.08.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 17: April, April

20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chumlee wurde in den April geschickt und sinnt nun auf Rache. Unterdessen begutachtet Corey einen Reitersäbel aus dem Hause "Tiffany & Co.".

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