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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Shitstorm

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 5vom 07.08.2026
Shitstorm

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Shitstorm

20 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick ein robustes Fahrzeug namens Rock Crawler begutachtet, freut sich Corey über ein Trikot des Football-Spielers Bob Hayes.

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